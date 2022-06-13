استقبل رئيس دولة النيجر محمد بازوم، اليوم الجمعة بالعاصمة نيامي وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي يقوم بزيارة عمل إلى النيجر تندرج في إطار تعزيز سبل التعاون والتضامن والشراكة مع دول الجوار.

وفي تصريح صحفي عقب هذا الاستقبال أكد بن بوزيد أنه " نقل إلى رئيس النيجر تحيات اخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، الذي يحرص كل الحرص على تثمين و رفع مستوى العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والشقيقين''.

وأضاف أن مخرجات جلسة العمل التي جمعت خبراء ومختصين في القطاع الصحي من البلدين "ستفتح آفاق تعاون جديدة في المستقبل القريب يمكن أن تشمل تقديم منح دراسة لطلبة الطب والتكفل الصحي و تنقل الأطقم الطبية من الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب".

من جهته اعرب وزير الصحة النيجري، ايدي الياصو مينصرة، عن "عرفان سلطات بلاده للجزائر التي قدمت شحنة هامة ومعتبرة من المساعدات والمستلزمات والادوات الطبية"

كما ثمن زيارة السيد بن بوزيد والوفد المرافق له لبلاده واصفا اياها ب"المثمرة والجد مرضية" بالنظر إلى المقترحات التي تم تقديمها وعرضها من طرف الجانبين.