تعتزم فنلندا بناء سياج جديد على أجزاء من حدودها مع روسيا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم .



وطرحت هلسنكي، أمس مشروع تعديل يهدف إلى تعزيز السياج في بعض المواقع من الحدود مع روسيا الممتدة نحو 1300 كلم، خشية أن تستخدم موسكو المهاجرين لممارسة ضغط سياسي على الدولة المجاورة.



ودعت الحكومة إلى أن يدخل مشروع التعديل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.



وصدر الإعلان بعد تقديم فنلندا ترشيحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يبعث مخاوف من تعرض هذه الدولة لتدابير انتقامية روسية على غرار هجمات إلكترونية أو عمليات غير عسكرية لزعزعة الاستقرار.