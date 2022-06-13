أحرز نادي نجم مقرة أكبر نتيجة بفوزه ضد ضيفه سريع غليزان (4-1)، في أربع مباريات "دون رهان"، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستختتم غدا السبت.

وتغلب نجم مقرة بانتصار عريض على ضيفه سريع غليزان برباعية مقابل هدف واحد (4-1)، في لقاء كان نجمه الأول المهاجم حيتالة، بتوقيعه لثلاثية كاملة في شباك "السريع" الذي غادر المحترف الأول منذ عدة جولات. وبهذا أنقذ "النجم" موسمه بضمان البقاء ضمن الكبار باحتلاله الصف الـ13 (45 نقطة). بينما أنهى سريع غليزان البطولة في المركز قبل الأخير (الـ17، 20 ن) في موسم للنسيان.

وبعاصمة "التيطري"، تعادل أولمبي المدية مع هلال شلغوم العيد (3-3)، في لقاء شهد بروز شبان "الأولمبي" الذي ترسم نزوله للقسم الأدنى منذ فترة طويلة، أين يختتم هذه الموسم الكارثي في المرتبة الـ15 (36 ن)، في حين أكد "الهلال" نتائجه الحسنة في نهاية الموسم والتي سمحت له باحتلال المركز الـ12 برصيد 45 نقطة، وهو مشوار جد مقبول في ختام التجربة الأولى لهذا النادي بالرابطة المحترفة الأولى.

وعجز فريق نصر حسين داي عن الخروج بشرف بمناسبة مقابلته الأخيرة في الدرجة الأولى، بسقوطه أمام ضيفه اتحاد بسكرة (1-2)، حيث ستعود "النصرية" إلى الرابطة الثانية بعد سنوات طويلة قضتها ضمن الرابطة المحترفة الأولى، بعدما أكملت موسمها في المركز الـ16 (22 ن). بينما أحرز "البساكرة" مرتبة مشرفة بتمركزهم الصف التاسع (50 ن).

وفي الأخير، انتهى لقاء الكلاسيكو بين مولودية الجزائر ومولودية وهران بالتعادل السلبي (0-0)، لتنهي المولودية العاصمية موسمها في الصف السابع (51 ن) مهدرة بذلك جميع أهدافها، بما أنه عجزت عن نيل مرتبة مؤهلة لأحد المنافسات القارية للموسم المقبل. بالمقابل نجى "الحمراوة" من شبح السقوط الذي هددهم منذ بداية المنافسة وذلك باحتلالهم الصف الـ11 (46 ن) مع تسجيلهم لسلسة طويلة من 14 مباراة بدون انهزام في مرحلة الإياب.

النتائج:

اليوم الجمعة:

نصر حسين داي - اتحاد بسكرة 1-2

مولودية الجزائر - مولودية وهران 0-0

نجم مقرة - سريع غليزان 4-1

أولمبي المدية - هلال شلغوم العيد 3-3

السبت:

نادي بارادو - شبيبة القبائل

أمل الأربعاء - شبيبة الساورة

وداد تلمسان - شباب بلوزداد

شباب قسنطينة - جمعية الشلف

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

-- الترتيب: نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 67 33 بطل الجزائر

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2. شبيبة القبائل 60 33

3. شبيبة الساورة 57 33

--. اتحاد الجزائر 57 33

5. نادي بارادو 53 33

6. شباب قسنطينة 52 33

7. مولودية الجزائر51 34

8. أولمبي الشلف 50 33

--. اتحاد بسكرة 50 34

10. وفاق سطيف 48 32

11. مولودية وهران46 34

12. هلال شلغوم العيد 45 34

--. نجم مقرة 45 34

14. أمل الأربعاء 43 33

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15. أولمبي المدية 36 34 نزل لقسم الهواة

16. نصر حسين داي 22 33 نزل لقسم الهواة

17. سريع غليزان 20 34 نزل لقسم الهواة

18. وداد تلمسان 13 33 نزل لقسم الهواة