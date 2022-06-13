توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادثي مرور وقعا ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 43 في محوره العابر لولاية جيجل.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية بالعوانة تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة الثامنة وخمسين دقيقة (20:50) بالطريق الوطني رقم 43 في شطره الرابط بين بلديتي العوانة وزيامة منصورية وبالضبط على مستوى منطقة أفوزر ببلدية العوانة، لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية ومن قوة الاصطدام رمت أحد راكبي الدراجة النارية إلى أسفل منحدر على جنب الطريق.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف ضحيتين توفيتا في عين المكان وهما شابان أحدهما سائق الدراجة النارية ومرافقه في العقد الثاني من العمر تم تحويل جثتيهما إلى المصلحة المختصة بمستشفى جيجل.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية جيجل والوحدة الرئيسية ليلة الجمعة إلى السبت في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسا وخمسين دقيقة (23:55) لأجل حادث مرور بالطريق الوطني 43 ببورمل في بلدية جيجل،ناجم عن انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بحائط مسكن.

الحادث خلف إصابة شابين يبلغان من العمر 22 و35 سنة متعددة قدمت لهما الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويلهما إلى مستشفى جيجل.