أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني، والذي يصل إلى 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 جوان الجاري عبر خط "سودجا"، فيما تم رفض طلب العبور عبر خط "سوخرانوفكا" مرة أخرى.

وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، للصحفيين إن تزويد "غازبروم" الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار، الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات الجغرافية 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 11 جوان الجاري عبر خط "سودجا". فيما أكد رفض الطلب الخاص بخط "سوخرانوفكا".

ومنذ 11 ماي، توقفت أوكرانيا عن تلقي الغاز من أجل عبوره عبر سوخرانوفكاGIS، مشيرة إلى حقيقة أنها تحت سيطرة القوات الروسية (على أراضي لوغانسك). نتيجة لذلك، لم يتبق سوى مدخل واحد لعبور الغاز إلى أوروبا - GIS "سودجا".

وصرحت شركة غازبروم أن نقل جميع الأحجام إلى خط "سودجا" أمر مستحيل من الناحية التقنية، مؤكدة أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، ويتم دفع خدمات النقل بالكامل.