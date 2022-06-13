بعث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي بتعازيه لعائلة لاعب المنتخب المحلي واتحاد الجزائر، بلال بن حمودة الذي توفي على إثر حادث مرور أليم.

بلماضي وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ "الفاف" أثنى على خصال الفقيد وكذا إمكانياته، حيث أكد أنه تطور كثيرا ما جعله يحظى بثقة المدرب مجيد بوﭭرة.

وخيّم الحزن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب والخلوق بن حمودة، إذ ارتدت منصات التواصل اللون الأسود وتوالت التعازي والمواساة على أسرة صاحب الأربعة والعشرين عاما، تضامن منقطع النظير عبرت عنه كل الفرق الجزائرية، العربية وحتى الهيئات الرياضية، ومدربون ومحللون بالإضافة إلى أغلب العناصر الوطنية المحترفة في أوروبا وكذلك المتواجدين مع المنتخب الوطني بالمعسكر الإعدادي بالعاصمة القطرية الدوحة تحسبا لمواجهة إيران وديا.