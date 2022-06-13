وضعت لبؤة حديقة "سفينة نوح " خمسة أشبال في حملها وهو أمر نادر الحدوث، حسب محفوظ حاج عيسى صاحب الحديقة والمختص في البيطرة.

يتزامن الحدث مع استعداد وهران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهي المدينة التي تحمل رمز الأسد واسمها مشتق من الأسدين "وهران" مفرده "ايهر" "المتداول في المتغير الأمازيغي الترقي والمزابي لحد الساعة.

ولقد أنجز الفرنسيون أسدين على بوابة مقر بلدية وهران للتأكيد على دلالة اسم المدينة وتاريخها الأمازيغي العريق.

وكشف محفوظ حاج عيسى إنه بصدد إجراء أشغال توسعة لمباشرة تربية التماسيح على مستوى الحديقة الواقعة بحي المدينة الجديدة بوهران التي تحتوي حاليا على 22 حيوانا ما بين أسود ونمور.