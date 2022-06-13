عثر، صباح اليوم السبت، غطاسو الحماية المدنية على جثة الغريق المفقود، بشاطئ تمنارت بولاية سكيكدة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الوحدة الثانوية بالقل مدعمة بغطاسي المركز المتقدم القل للحماية المدينة تدخلت اليوم في حدود الساعة 06ساو02د لأجل مواصلة البحث عن الغريق المفقود في البحر يوم 10/06/2022 بالمكان المسمى شاطئ تمنارت 02 منطقة بولحجر بلدية الشرايع (شاطئ غير محروس وممنوع السباحة).

وأضاف البيان، أن عملية البحث مكنت من العثور عليه من طرف غطاسي الحماية المدنية وانتشاله في حدود الساعة06 ساو40د ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل على متن سيارة الاسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة. وأشار البيان إلى أن الغريق ينحدر من ولاية قسنطينة ويبلغ 23سنة.