تحدث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي عن الدافع وراء تسريح كل من عيسى ماندي، رايس مبولحي وإسلام سليماني من المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" المتواجدين في قطر تحسبا لخوض لقاء ودي أمام إيران غدا الأحد.

وقال بلماضي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة: " بالنسبة لرايس، البطولة لم تكتمل بعد ويتواجد في وضعية صعبة لأنه في نهاية عقده مع الفريق وقد لا يستفيد من عطلة، عيسى ماندي كذلك اعتاد على لعب موسم كامل وبرنامج منافسة مكثف لكن هذا الموسم لم يلعب كثيرا وسيبدأ المنافسة في وقت مبكر مع ناديه أو في جهة أخرى لا أعلم".

وختم: "حتى سليماني وضعيته مشابهة، هؤلاء لم يطلبوا أي شيء، أنا صاحب المبادرة، لأن تواريخ الفيفا هذه المرة كانت معقدة، لأن العطلة قصيرة وكأس العالم على الأبواب، لهذا تسريحهم لن يشكل أي ضرر أو شيء من هذا القبيل".