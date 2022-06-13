أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بتضحيات المجاهدين والمجاهدات إبان ثورة التحرير المجيدة.

وفي كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات ألقاها وزير المجاهدين العيد ربيقة بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة، قال الرئيس تبون "دحرتم الاستعمار تعلقا بالحرية والكرامة ودافعتم عن شرف الوطن والأمة".

كما أشاد رئيس الجمهورية بما قدمه المجاهدون من مساهمات ثمينة لكتابة التاريخ وإحياء الذاكرة من خلال تسجيل الشهادات وتوثيق الأحداث والدفاع عن إرث الأمة المجيد وهويتها الوطنية.

وتابع الرئيس قوله: "ما كانت جزائر المجد لتحتفي بستينية استعادة السيادة في أجواء الاعتزاز لولا تضحيات أبنائها وبناتها منذ وطأت أقدام الاستعمار أرضها".

كما ثمن دور المنظمة الوطنية للمجاهدين "وكما كنتم بالأمس مثالا للوطنية الصرفة ونكرانا للذات وحب الوطن فإنكم رابطتم في بيتكم المبارك هذا المنظمة الوطنية للمجاهدين منذ فجر الاستقلال حراسا لرسالة نوفمبر الخالدة وواصلتم العطاء الوطني سيما في المراحل الصعبة من حياة الأمة".