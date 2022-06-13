أمر قاضي التحقيق لمحكمة عين الترك بوهران، بإيداع مدير البناء والتعمير لعين الترك، رهن الحبس المؤقت، بتهم منح مزايا غير مستحقة، التزوير واستعمال المزور سوء استغلال المنصب، في قضية أمر وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة مصالح الأمن بالتحقيق فيها في رمضان سنة 2021.

وقد مثل المدير المحبوس، يوم الخميس الماضي، أمام وكيل الجمهورية الذي فتح التحقيق القضائي، كما استمع في اليوم الذي سبقه، الأربعاء الماضي، إلى أصحاب الشكاوى والضحايا والشهود، ليلتمس إيداعه الحبس على ذمة التحقيق، قبل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع المتهم رهن الحبس. في انتظار فتح قضايا أخرى تحقق فيها المصالح الأمنية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك في الشكاوى المودعة لديه من طرف عدة جهات.

وتعود هذه القضية إلى بداية السنة الماضية 2021، عندما رفضت مصالح الحفظ العقاري لعين الترك، التأشير على ملف رخصة بناء تقدم بها مواطن، وهذا لكون الملف المودع من طرفه يحمل اسم شخص آخر، اشترى منه المعني قطعة أرضية، وكان البائع قد أودع قبل ثلاث سنوات ملفا لاستصدار رخصة بناء. وهو نفس الملف الذي أودعه المشتري باسم غيره. بعدها أعاد المالك الجديد للقطعة الأرضية إيداع ملف استخراج رخصة البناء في بداية سنة 2021، لدى مصالح الشباك الموحد لبلدية عين الترك. إلا أنه تم اكتشاف أن الملف يحتوي وثائق مزورة. وتم إيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية الذي أمر الشرطة بفتح تحقيق "استغرق أكثر من سنة". وعند اكتشاف التزوير قامت هيئة المهندسين المعماريين لولاية وهران باستدعاء المهندس الذي عثر على ختمه فوق "الوثائق المزورة" وبعد اعترافه تمت إحالته على المجلس التأديبي وشطبه. وتم إعلام مديرية البناء والتعمير لولاية وهران لتتخذ الاجراءات المناسبة صد الضالعين في التزوير، إلا أن هذه المديرية لم تتخذ أي قرار. وكشف التحقيق القضائي في هذه القضية أن "مدير البناء والتعمير لدائرة عين الترك، أعطى ملف رخصة البناء للمهندس المعماري المشطوب، والذي قام بوضع ختمه وتوقيعه على مخططات ودراسات أنجزها قبله غيره"، كما ذكر شهود في القضية خلال التحقيق الأمني والقضائي. وعلمت الخبر" من مصدر قضائي، أن الشهود في هذه القضية أكدوا أنهم "كانوا تحت التهديد والضغط". كما ذكر صاحب ملف رخصة البناء للمحققين أنه "رضخ للمدير الذي طلب منه أن يمنحه ملفه ليحيله على مهندس معماري يتكفل بالدراسة، تحت الضغط".

وقد استمع قاضي التحقيق، في هذه القضية، إلى إطارات ومستخدمين في بلدية عين الترك ومديرية التعمير والبناء ومصالح الحفظ العقاري، إضافة إلى أصحاب الشكاوى يوم الأربعاء الماضي، ليتقرر يوم الخميس الماضي إيداع المدير رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي. وفي انتظار الانتهاء من التحقيقات الأمنية في القضايا الأخرى المرفوعة ضد نفس الإطار.