أوقف عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس، في معسكر، ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 29 و54 سنة، في قضية السرقة بالكسر، طالت أنابيب نحاسية (أنابيب الغاز)، عدادات كهربائية وكوابل نحاسية، تم استرجاعها.

وجاءت العملية بناء على شكاوى تقدم بها الضحايا، على إثر تعرضهم للسرقة بالكسر، طالت أنابيب الغاز بأحد أحياء مدينة معسكر، حيث تلقى عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس، إرسالا من أجل التدخل، بعد إمساك الضحايا بأحد المشتبه فيهم متلبسا بسرقة أنابيب نحاسية من داخل عمارة وتوقيفه، حول على إثرها إلى مقر الشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن تحديد هوية شركائه وتوقيفهم.

حيث تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم وضبط كمية من الأنابيب النحاسية، قدر وزنها بـ 59.6 كلغ و20 كلغ من مادة الألمنيوم، إضافة إلى خمسة عدادات كهربائية وكوابل نحاسية كهربائية. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، وبموجب إجراء قضائي، قدّم المشتبه فيهم أمام العدالة للمحاكمة.