أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن جزء من المعركة السياسية القائمة في الوقت الحالي في تونس، تتعلق بالتطبيع.

وقال "الدولة التونسية الآن ضمن لعبة إقليمية، هناك مسألة جوهرية وهي فلسطين، هي عرضنا وشرفنا في العالم، والمعركة متعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي مقدمة القوى التقدمية والمجتمعية المقاومة للتطبيع، يوجد الاتحاد العام التونسي للشغل".

ويلمح أمين عام اتحاد الشغل في هذا السياق بوضوح إلى محاولة محور التطبيع الذي تقوده مصر والإمارات والبحرين، استدراج تونس إلى هذا المحور، والسعي لإدخال تونس ضمن اتفاقات أبراهام وربط اتصالات بين السلطات التونسية والكيان الصهيوني.

وأكد الطبوبي "نرفض التطبيع مهما كانت التكاليف، ويجب أن نقول لك بوضوح".

ولمح الطبوبي إلى وجود محاولات تطبيع في تونس وقال" نحن نسمع ونرى ونعرف ما هو موجود، وفي الوقت الحالي لا نود إثارة ذلك"، متعهدا بمقاومة التطبيع.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت قبل أيام عن وجود اتصالات بين مسؤولين تونسيين وصهاينة، وأكدت أن الجزائر تحاول إفشال المساعي، لكن الخارجية التونسية سارعت إلى النفي القطعي لذلك، وجددت مواقف تونس الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.