كشف تقرير فرنسي، أن لاعب نادي أولمبيك مرسيليا دخل سباق ضم دولي جزائري، يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم مع فريقه وحتى مع المنتخب.

موقع" فوت ميركاتو"، أكد بأن فريق " لوال"، يريد ضم أحمد توبة لاعب فالفيك الهولندي، الذي بات يحظى بثقة أكبر من المدرب بلماضي نظرا للرزانة والهدوء الذي يتمتع به.

المصدر ذاته، أوضح أن العروض في تزايد مستمر إذ يرغب فريق أونجيه كذلك الاستفادة من خدمات توبة ليرتفع عدد الفرق الساعية لتدعيم صفوفها باللاعب إلى 8 فرق وهي، أيك أثينا، بنفيكا، بيتيس إشبيلية، ومؤخرًا سلتيك الأسكتلندي وأولمبياكوس بالرغم من أنه لا يزال مرتبط بناديه لموسم واحد.

ويدرك فريق الجنوب الفرنسي القيمة الفنية للاعب متعدد المناصب، إذ قدرته على اللعب في منصب وسط الدفاع فذلك يعود إلى تكوينه كظهير أيسر.