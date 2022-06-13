أعلن اليوم السبت نادي ريال مديد الإسباني عبر موقعه الرسمي عن ثاني صفقات الموسم الكروي المقبل.

ونشر النادي الملكي بياناً، قال فيه إن لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب أوريليين تشواميني سينضم لصفوفه لمدة ستة مواسم مقبلة، قادماً من فريق الإمارة الفرنسية عقب مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.

وذكر بيان " المرينغي"، أن اللاعب سيتم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء المقبل بمدينته الرياضية، في صفقة بلغت 80 ميلون يورو حسب مصادر إعلامية مختلفة.

يذكر أن أورلين هو ثاني لاعب ينضم لبطل الدوري الإسباني ودوري الأبطال بعد الألماني رودريغر قادما من تشلسي الإنجليزي.