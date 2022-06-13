سيكون أزيد من 700 ألف مترشح، ابتداء من يوم غد الأحد، على موعد مع اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان2022)، موزعين على أكثر من 2.500 مركز إجراء على المستوى الوطني.

وستمتد هذه الامتحانات على مدار خمسة أيام (من 12 الى 16 جوان الجار) وحسب وزارة التربية الوطنية، فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة، إضافة إلى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة، زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.

وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19 وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة "التزام المترشحين بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين"، علما أنه سيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين وينطلق الامتحان على الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وبالمناسبة، طمأن الوزير الأسرة التربوية بأنه "سيقف شخصيا" على عملية إجراء الامتحان، بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الاجراء، مشيرا إلى "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش. من جهة أخرى، شدد على ضرورة "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به".

للإشارة، كانت وزارة العدل قد وجهت مؤخرا مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى "تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس" بهدف اتخاذ "التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

6100 محبوس يجتازون البكالوريا

وسيشارك 6100 محبوس عبر التراب الوطني، في امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، على مستوى 47 مؤسسة عقابية، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة لإدارة السجون. وأوضح المصدر ذاته، أنه "تم تسجيل خلال الموسم الحالي 6100 محبوس للمشاركة في امتحانات شهادة البكالوريا، منهم 5953 رجال و147 نساء"، مضيفا أن المحبوسين عبر التراب الوطني "سيجتازون هذه الامتحانات عبر 47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات".

وأشار البيان إلى أن المشاركين "موزعون على 06 شعب مفصلة كما يأتي: آداب وفلسفة: 5912، لغات أجنبية: 25، تسيير واقتصاد: 73، علوم تجريبية: 73، رياضيات: 11 وتقني رياضي: 06، حيث تم تأطيرهم بتقديم مختلف دروس الدعم من طرف 1102 أستاذ طيلة الموسم الدراسي 2021-2022، على غرار مختلف المستويات والأطوار التعليمية الأخرى".

وسيتم "إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة، بإشراف من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب".