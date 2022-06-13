أكدت مديرة التربية لولاية غرداية، في بيان لها، أنه تم الحكم على أستاذة مستخلفة، ساعدت مترشحين لشهادة التعليم المتوسط على الغش عبر تطبيق "مسنجر" بعام حبسا نافذا وغرامة مالية. وأوضح ذات المصدر، أنه تم رصد تسع حالات غش في شهادة التعليم المتوسط 2022على مستوى ولاية غرداية، حيث كانوا على اتصال مباشر مع أستاذة مستخلفة عبر تطبيق مسنجر ضمن مجموعة مغلقة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقضائية.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تحديد مكان الأستاذة تم مداهمة منزلها على الفور، حيث تم اعتقالها من طرف مصالح أمن الولاية وتقديمها أمام السلطات القضائية، أين تمت ادانتها بسنة سجنا وغرامة مالية.