توفي 29 شخصا وأصيب 420 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 338 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الغطس للحماية المدنية تدخلت في نفس الفترة من أجل انتشال جثث 13 شخصا توفوا غرقا بينهم 9 غرقوا في البحر بكل من ولايات بومرداس، تيبازة، الشلف، مستغانم، عنابة، جيجل وسكيكدة، إضافة إلى غرق أربعة أشخاص في برك مائية بكل من المدية، عين الدفلى وسعيدة.

من جانب آخر، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد خمسة حرائق حضرية بكل من سطيف، أم البواقي، ورقلة، عين صالح وتلمسان التي توفى فيها شخص على إثر حريق شب في بيت قصديري متواجد بحي الرياض ببلدية تلمسان.