أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن عمالة الأطفال في الجزائر "شبه منعدمة".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال (12 جوان من كل سنة)، أن عمالة الأطفال بالجزائر تعد "شبه منعدمة" مع "عدم تسجيل أي حالة تندرج ضمن أسوأ أشكال عمالة الأطفال".

وذكر شرفة أن الجزائر "تتكفل بالحماية الاجتماعية للفرد وأسرته من خلال الحق في الضمان الاجتماعي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وضمان مجانية التعليم وإجباريته" وكذا "توفير الخدمات العلاجية المجانية وغيرها".

وأشار الوزير إلى عزم السلطات العمومية على العمل، بالتنسيق مع كافة الأطراف والهيئات والمؤسسات الفاعلة، من أجل حماية الطفل وترقية حقوقه.