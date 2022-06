Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé, aujourd’hui que le dossier d’importation des véhicules sera débloqué dans les jours à venir.

Interrogé à l’assemblée populaire nationale sur la possibilité de prise de mesures permettant aux propriétaires de véhicules touristiques et utilitaires de bénéficier d'une exonérations en termes de droits douaniers et de la TVA, le ministre a fait savoir que ces avantages étaient dédiés à une catégorie bien définie par la législation en vigueur dans ce cadre, à savoir les invalides de la guerre de libération nationale, les fils de chahid handicapés et les personnes invalides dans un cadre civil.

Généraliser ces avantages à d'autres catégories aura "de lourdes conséquences économiques", sous forme de prélèvements considérables des recettes fiscales et une charge qu'auront à assumer les ministères concernés par ces exemptions, a-t-il encore dit.

Une telle proposition élargirait le champ de subventions de manière injustifiée contrairement à la politique mise en place portant rationalisation des politiques de subvention économique et orientation de la subvention en faveur des ayants-droit, conclut le ministre.