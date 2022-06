La dépouille du joueur de l’USM Alger, Billel Benhamouda a été inhumée aujourd’hui au cimetière de Hadjout, dans la wilaya de Tipaza.

Le wali de Tipaza, Aboubakr Essedik Bouceta ainsi que le ministre de la jeunesse et des sports Abderezak Sebkak, le président de la ligue professionnelle Abdelkrim Medouar et plusieurs figures sportives connues ainsi que ses amis et fans ont assisté à l’enterrement.

Le joueur de l’USM Alger et de la sélection des locaux est décédé vendredi matin suite à un accident tragique au niveau de l’autoroute menant de Fouka vers Douaouda.