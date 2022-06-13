كشفت سلسلة المطاعم الروسية للوجبات السريعة، التي كانت في السابق تحمل اسم "ماكدونالدز" في البلاد، النقاب عن شعارها الجديد بينما تستعد لإعادة فتح مطاعمها اعتباراً من يوم الأحد.

وحسب "بي بي سي" تتألف العلامة التجارية الجديدة من دائرة وخطين، يقال بأنها تمثل شطيرة بيرغر وأصبعين من البطاطا المقلية.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن اسم السلسلة لكنها درست عددا من الخيارات.

وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" قد قالت إنها ستنسحب من روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

قال ألكسندر غوفور، صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الجديد في روسيا أنه سيتم افتتاح من 50 إلى 80 مطعماً في الأسبوع".

وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا وجبال الأورال.

في وقت سابق وقال غوفور: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين".

وقال: "الآن يوجد 840 مطعما هي في الواقع على استعداد لإعادة تشغيل. تم تسجيل نقاط أخرى، ولكن لم يتم تشغيلها في منطقة موسكو، والعديد منها بعيد، في وسط روسيا. يمكن تجهيز حوالي 20 مطعما آخر بحلول نهاية عام 2022. خطتي هي زيادة السلسلة إلى آلاف المطاعم في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة".

وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.