أعلن محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران، محمد عزيز درواز، اليوم السبت بالجزائر، أن لجنة تنظيم الألعاب استفادت من غلاف مالي إضافي بقيمة 13 مليار دينار لإنجاح الطبعة الـ19.

وصرح المسؤول الأول على لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية خلال نزوله ضيفا على منتدى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" بالجزائر العاصمة: "تحضيرات الألعاب المتوسطية دخلت في مرحلتها الأخيرة وهو ما يتطلب تجنيد أكبر. تحصلنا على غلاف مالي إضافي بقيمة 13 مليار دينار، دون احتساب الميزانية المخصصة لتشييد المنشآت الرياضية وذلك من أجل التكفل بالمصاريف المتعلقة بتنظيم الحدث, من بينها حقوق البث التلفزيوني عبر ثمانية بلدان على الأقل".

وبحضور الجزائري عمار عدادي، الرئيس السابق للجنة الدولية للألعاب المتوسطية (2003-2020)، جدد المحافظ الالتزام الثابت للسلطات العمومية على رأسهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إنجاح هذا الموعد الرياضي المتوسطي بوهران.

"اليوم يمكنني القول بأننا جاهزون لاحتضان الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية بفضل جهود الدولة والسلطات المحلية لولاية وهران"، مشيرا إلى أنه في البداية كان هناك تأخر كبير من ناحية التحضيرات منذ منح شرف التنظيم لولاية وهران سنة 2015، غير أنه "تم تجاوز كل هذا بفضل تضافر جهود الجميع"، كما أوضح المتحدث.

وفي معرض حديثه أفاد محافظ الألعاب أن "لجنة التنظيم في مرحلة الاستلام التدريجي للعتاد الرياضي من بينه الخاص برياضة الرماية، الباهض الثمن. يجب التنويه أن ولوج العتاد الرياضي مرتبط بقوانين الصفقات العمومية، لكنه تم حل القضية بفضل تدخل رئيس الجمهورية".

وأعلن محافظ ألعاب وهران، أن الـ5400 شخص الذين سيحلون بوهران بمناسبة إقامة الألعاب المتوسطية سيتم إيوائهم جميعا في القرية المتوسطية وفي المركب السياحي "الأندلسيات" بالنسبة لرياضيي الشراع، بينما سيتم إيواء لاعبي كرة القدم في فنادق فخمة بولاية مستغانم.

من جانب آخر، أعلن درواز أن تذاكر حفلي الافتتاح والاختتام ستباع عبر المنصة الإلكترونية لتسهيل عملية حضور الجماهير.

وقال في هذا الصدد: "سوف نستعمل نظام البيع الإلكتروني للتذاكر الخاصة بالجمهور من أجل متابعة حفلي الافتتاح والاختتام. بالمقابل سوف يكون الولوج إلى قاعات المنافسات مجاني, لكن يجب على كل متفرج حجز مقعده عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك".

وكشف محمد عزيز درواز، أن لجنة التنظيم تلقت أزيد من 2000 طلب اعتماد من طرف الصحافة الوطنية والأجنبية لتغطية فعاليات الألعاب و "سوف نعالج منح الاعتمادات بداية من هذا الأسبوع", مشيرا إلى أن الموقع الرسمي تم تجديده وسيدخل حيز الخدمة أيضا على نظام الأندرويد (الخاص بالهواتف الذكية).

وأضاف الوزير الأسبق: "الترويج الرسمي للألعاب المتوسطية بوهران سينطلق بداية من يوم الأحد عبر تعليق الملصقات في جميع الأماكن العمومية لمدينة وهران, مُبديا أمنيته في رؤية نجوم "الخضر" يساهمون في الترويج لطبعة وهران, على غرار رياض محرز, يوسف بلايلي واسماعيل بن ناصر.

واختتم محافظ الألعاب المتوسطية-2022 مداخلته بالتأكيد على أن السلطات الولائية بوهران، سطرت مخطط مروري "صارم" لتسهيل تنقل الوفود عبر شبكة الطرقات والمنشآت الأساسية، وعلى مستوى أماكن إجراء بعض التخصصات الرياضية، على غرار الماراطون وسباق الدراجات.