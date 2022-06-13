ندّدت أندية الرابطة الثانية بشدّة بقرار إقصاءها من أشغال الجمعية العامة العادية المقرر إجراءها يوم 16 جوان المقبل بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، بحيث كشفت في بيان اليوم أنها لن تسمح بإقصائها هذا كما لن تسمح بقرار نزع صفة النادي المحترف منها، بما أن القانون واضح ويقّر ببقائهم كأندية محترفة حتى في حال نزولها إلى الرابطة الثانية.

وجاء الاجتماع الذي عقد اليوم بفندق "لي كبوسين" بسعيد حمدين بالعاصمة، بمبادرة من رئيس إتحاد الحراش، مزيان لفقي، الذي أكد أنه لم يكن من الممكن البقاء مكتوفي الأيدي أمام الظلم الذي تعرضوا له وهو ما جعله يدعو زملائه للتشاور حول كيفية الرّد على هذا "الحقرة".

وقد حضر الاجتماع 7 رؤساء أندية هم كل من لفقي (إتحاد الحراش)، ياحي (إتحاد الشاوية)، أومعمر (جمعية وهران)، شيخي (مولودية العلمة)، دميغة (مولودية قسنطينة)، بالإضافة إلى رئيس مولودية سعيدة، في حين أن رئيس إتحاد عنابة، زعيم، منح وكالة للفقي ورئيس أهلي البرج منح وكالته لياحي.

ويعتزم مسيري أندية الرابطة الثانية تقديم تظلم لدى الأمانة العامة لـ "الفاف"، كما أنهم سيقدّمون نسخة من بيانهم لكل من وزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية.