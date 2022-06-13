رسمت شبيبة القبائل، اليوم السبت، مشاركتها في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد عودتها بنقطة التعادل (0-0) من العاصمة أمام نادي بارادو في إطار مقابلات الجولة الـ34 والأخيرة من الرباطة المحترفة الأولى.

وسمحت هذه النتيجة لـ"الكناري" بإنهاء البطولة في الوصافة بـ61 نقطة، وراء البطل شباب بلوزداد الذي رفع رصيده إلى النقطة 70 بعد فوزه على ودادا تلمسان (2-0) بملعب العقيد لطفي.

من جهته، ختمت شبيبة الساورة موسمها بانتصار على أمل الأربعاء بنتيجة هدفين مقابل هدف لتحتل المركز الثالثة بـ60 نقطة وتضمن تمثيل الجزائر في منافسة كأس "الكاف" رفقة صاخب المركز الرابع اتحاد الجزائر (57 نقطة) الذي تأجلت مقابلته مع وفاق سطيف بسبب فاجعة وفاة اللاعب بلال بن حمودة.

وفي مقابلة أخرى بلا رهان، ختم شباب قسنطينة الموسم بفوز على حساب أولمبي الشلف بهدفين دون مقابل، جعله يتمركز في المرتبة الخامسة بـ55 نقطة، في حين أنهى الشلفاوة البطولة في المرتبة الثامنة بـ50 نقطة.