بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف اليوم السبت، المستشار المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، بمقر الرئاسة، على تكريم ستة نواد، نجحت في الصعود من القسم ما بين الجهات إلى القسم الثاني لكرة القدم، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وقبل بداية مراسم التكريم التي حضرها وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد، بلال بن حمودة، لاعب المنتخب الوطني المحلي ونادي اتحاد الجزائر, الذي وافته المنية أمس الجمعة إثر حادث مرور.

ونقل المستشار، تحيات رئيس الجمهورية إلى الأندية الستة، طاقما ولاعبين ومناصرين، وتهانيه الخالصة لهم عن هذا الإنجاز، متمنيا لهم، مزيدا من النجاح والتألق.

ومنح المستشار كل ناد صكا بقيمة 10 ملايين دينار جزائري، وفق المصدر ذاته.

وتتمثل النوادي الستة في: اتحاد بلدية خميس الخشنة، الاتحاد الرياضي السوفي، وفاق سور الغزلان، الترجي الرياضي لمستغانم، شباب مشرية والجمعية الرياضية للخروب.