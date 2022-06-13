تم انتشال جثة الشاب البالغ من العمر 17 سنة الذي اختفى أمس الجمعة بشاطئ "النصر" بمدينة عنابة بعد عمليات بحث واسعة عرض البحر قام بها فريق من الغطاسين التابعين للحماية المدنية بالساحل العنابي، حسبما علم مساء اليوم السبت من خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية .

وعثر على جثة الشاب (ل. ب) المنحدر من ولاية ام البواقى بين الصخور بساحل مدينة عنابة ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن سيناء بعنابة، حسب ما أوضحه نفس المصدر.

يذكر أن فرقة الحماية المدنية قد تدخلت أمس الجمعة لإسعاف ثلاثة شبان كانوا مهددين بالغرق يبلغون من العمر 13 و 16 و18 سنة فيما سجلت ذات الفرقة اختفاء شاب رابع كان ضمن نفس المجموعة من الشباب.

وقد سخرت المديرية الولائية للحماية المدنية فريقا يضم 17 غطاسا للبحث على الشاب الذي كان مفقودا، حسبما تمت الإشارة إليه.