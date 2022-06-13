أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على اعطاء إشارة انطلاق امتحانات الباكالوريا من ثانوية جبابري أمحمد ببلدية رقان (ولاية أدرار).

ويجتاز أزيد من 700 ألف مترشح اليوم الأحد الاختبارات لنيل شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، موزعين على أكثر من 2.500 مركز امتحان على المستوى الوطني على مدار خمسة أيام (من 12 الى 16 يونيو الجاري).

وأكد بلعابد أن التحضير لامتحانات البكالوريا جرت في ظروف جد حسنة، من إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات اليوم في أجواء جيدة، حيث طمأن المترشحين بأن الأسئلة برمجت من بين المواضيع التي درسها التلاميذ مع أساتذتهم في الأقسام.

ودعا بلعابد المترشحين للتركيز، كونه امتحان عادي على غرار الامتحانات السنوية التي تنظم على مستوى الثانويات، كما وجّه المترشحين إلى ضرورة التركيز في اختيار المواضيع التي سيجيبون عليها إلى جانب نقل الإجابات من المسودات إلى ورقة الامتحان، مشيرا الى إضافة نصف ساعة من توقيت الامتحان لتوفير أرحية أكبر للممتحنين.