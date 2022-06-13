كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن موعد الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا سيكون في الأسبوع الثالث من جويلية أو بداية الأسبوع الرابع، في حين أن نتائج امتحانات شهادة المتوسط ستكون في الأسبوع الأخير من شهر جوان.

وأشار بلعابد، في ندوة صحفية، بعد إعطائه إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا من ورقان بأدرار، الى أنه لم يكن هناك أي نشر لمواضيع مزيفة ليلة البكالوريا، والتي كانت في سنوات سابقة تربك التلاميذ، مرجعا الأمر إلى عمليات التحسيس والعقوبات المفروضة على التجاوز، مؤكدا أن السلطات المعنية لن تتسامح مع أي تلاعب بالامتحانات الرسمية، وأنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة غش.