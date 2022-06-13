يلاقي بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الإيراني بالدوحة في لقاء ودي، تسعى من خلاله العناصر الوطنية التأكيد على البداية الموفقة في تصفيات أمم إفريقيا للأمم 2023، عقب الفوز على أوغندا وتنزانيا،كما سيقف بلماضي على المستوى الحقيقي للأسماء الجديدة التي دعمت صفوف" المحاربين" مؤخرا.

وبخصوص تعداد " الخضر"، فإن المدرب بلماضي كان سرّح الثلاثي إسلام سليماني، عيسى ماندي والرايس مبولحي لأسباب مختلفة، إذ من المنتظر أن تمنح الفرصة للوافدين الجدد في صورة الحارس أنتوني مانديرا، بلال عمراني، حكيم زدادكة والبقية، أما فيما يخص هشام بوداوي وسفيان بن دبكة فقد كشفت " الفاف" أنهما سجلا حضورهما خلال التدريبات.

وحرص المدرب بلماضي، في وقت سابق على ضرورة خوض مباراة ودية خاصة وأن تواريخ " الفيفا" جد محدودة هذا العام، ما يعني أن المواجهة أمام إيران تكتسي أهمية كبيرة سيدوّن من خلالها الطاقم الفني كل صغيرة وكبيرة.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين الجزائري و الإيراني تعود إلى الـ 27 مارس 2018 بمدينة "غراز" النمساوية ،و هي المباراة التي عادت فيها الغلبة للإيرانيين بنتيجة 2-1.

و سبق للمنتخبين أن تقابلا في السابق في العديد من المناسبات، ففي سنة 1991 واجهت الجزائر منافستها ايران في إطار ألكاس الافرو-اسيوية حيث فاز الإيرانيون في لقاء الذهاب الذي جرى يوم 27 سبتمبر 1991 بطهران بنتيجة 2-1 قبل أن يتفوق الخضر في لقاء الاياب (1-0) مما سمح "للخضر" بقيادة عبد الحميد كرمالي من التتويج باللقب.

كما التقى الفريقان في 30 جوان 1981 بملعب 5 جويلية في مواجهة ودية فاز بها المنتخب الجزائري بنتيجة (1-0).

يذكر أن المنتخب الايراني، الذي يشرف عليه المدرب الكرواتي دراغان سكوسيش سيشارك في مونديال 2022، في المجموعة الثانية رفقة كل من انجلترا و الولايات المتحدة الامريكية و بلاد الغال.