بعد شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس ماكرون على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة صباحا لهذه الانتخابات التي دعي 48 مليون ناخب إلى التصويت فيها.

وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ التي يتوقع أن تصدر التقديرات الأولية لنتائج التصويت عندها.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 جوان الجاري.