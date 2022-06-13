كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت مساعدات للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد.

وقال اشتية في حوار مع تلفزيون "فلسطين"، إن "الإدارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.

وأضاف اشتية أن: "الإدارة الأمريكية نفذت وعداً واحداً من وعودها يتعلق بتمويل وكالة الأونروا".

وأوضح رئيس الوزراء أن 500 مليون من المساعدات الأمريكية توقفت، والدول العربية باستثناء الجزائر متوقفة عن مساعدة السلطة، مضيفا: "أكدنا للاتحاد الأوروبي رفض أي مساعدات مالية مشروطة... ولن نقبل أن نغير سطر واحد في المنهاج الفلسطيني".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين.