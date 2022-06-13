كشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية عبد العزيز عصماني، عن قيام وزارة التربية الوطنية بنقل الاظرفة الخاصة بأسئلة الامتحانات عبر الطائرات والسهر على إيصالها إلى مراكز الامتحانات بمرافقة أمنية تتكون من أفراد الشرطة والدرك الوطني.

وأعلن، عصماني في برنامج "ضيف الصباح" على للإذاعة الجزائرية، بان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير لضمان نجاح الامتحان من حيث التنظيم والتأطير والذي من المقرر أن يشارك فيه بدء من اليوم أكثر من 700 ألف مرشح وعلى مدار خمسة أيام، مطمئنا المترشحين والأولياء بان مواضيع الامتحان ستتمحور حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية.

وتابع يقول "انصح التلاميذ بالتركيز الشديد وقراءة الأسئلة بتمعن واختيار الموضوع الأسهل والشروع في حله دون تردد وعدم إضاعة الوقت في الانتقال من سؤال إلى آخر"، وأضاف قائلا "هذه من الظواهر السلبية التي لاحظناها في الأعوام الماضية وكانت وراء رسوب العديد من المترشحين".

وأشار المفتش المركزي لوزارة التربية الوطنية، إلى أن المؤسسات التربوية تمكنت من انجاز المنهاج الدراسي المقرر بحسب الوتيرة المطلوبة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع بسبب جائحة كورونا .

وأضاف قائلا "الوزارة واكبت مختلف أطوار هذه العملية وكانت تتدخل باستمرار لمعالجة جل التأخرات الاستثنائية الملاحظة في بعض الولايات خلال مختلف الأطوار الثلاثة للموسم الدراسي."

وحث عصماني الأولياء على منع المترشحين من جلب المحافظ والهواتف النقالة وأجهزة "البلوتوت" والوثائق الخاصة بالدروس إلى مراكز الامتحان و ذلك تفاديا للشبهات.

وحذر من أن أي مترشح يضبط في حالة الشروع في الغش يتعرض للإقصاء من قبل الديوان الوطني لتنظيم الامتحانات والمسابقات، فيما ينص قانون العقوبات على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات لكل من يثبت تورطه في محاولة تسريب أسئلة الامتحان من بين المؤطرين ومسؤولي المراكز.