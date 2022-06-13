أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن جائزتها العلمية ل2022 التي تقرر أن يكون مجال البحث فيها حول " تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري للكربون"، حسبما أفاد به بيان للمنظمة.

و حسب البيان الصادر بالموقع الالكتروني للمنظمة، فان إطلاق جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 يأتي "استمرارا لسياسة المنظمة بشأن تشجيع الباحثين بتخصيص جائزتين تقديريتين كل سنتين".

ويتناول مجال الجائزة العلمية لمنظمة أوابك لعام 2022 البحث في التقنيات التي تساعد الصناعة البترولية بكافة مراحلها بدءا من عمليات الحفر والإنتاج، مرورا بالتكرير والبتروكيماويات والتوزيع، على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق إنتاج خال من الانبعاثات، فضلا عن الاستفادة من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية.

كما ستشمل مجالات البحث المتنافسة ضمن هذه المسابقة، تقنية رصد واستخدام وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون، تقنيات استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تقنيات تكرير الزيوت المشتقة من الكتلة الحيوية في مصافي تكرير النفط الخام لإنتاج الوقود والكيماويات المتجددة.

وتشمل أيضا تقنيات إعادة تدوير النفيات البلاستيكية وغيرها من التقنيات الأخرى، فضلا عن الاستفادة من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية واحتجاز الكربون في إنتاج الهيدروجين.

وقد تم تحديد نهاية شهر ماي 2023 كآخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة لنيل الجائزة.

وستمنح الجوائز لأصحاب البحوث الفائزة من كافة الجنسيات العربية والأجنبية التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم العلمية المشكلة برئاسة الأمين العام للمنظمة علي بن سبت وعضوية مجموعة من خبراء الصناعة البترولية من داخل وخارج الأمانة العامة للمنظمة.

و ينطلق اهتمام الأمانة العامة للمنظمة بمجال " تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون" في إطار الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، يضيف نفس المصدر.

و يتركز هذا الاهتمام بشكل خاص على الصناعات البترولية بكافة مراحلها لتمكينها من تلبية متطلبات نزع الكربون مع المحافظة على ربحيتها ودورها الحيوي في توفير المنتجات البترولية النظيفة "بأسعار مقبولة وعادلة".