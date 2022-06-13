تحدث الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني الجزائري، لكرة القدم حكيم زدادكة المرشح بقوة للإنضمام هذه الصائفة إلى نادي ليل الفرنسي قادما من كيلرمون فوت.

وقال زدادكة في تصريحات، خص بها القناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم:"

" جرت الأمور بشكل جيد،سافرت إلى الجزائر مع بعض اللاعبين وهذا ما سمح لنا بالتعرف أكثر على بعض البعض، بعد وصولنا بدأنا فقي التدريبات وشرعنا مباشرة في المعسكر الإعدادي، تم إستقبالنا بصدر رحب من الجميع بما فيهم الطاقم الفني واللاعبين عن نفسي بدأت في إيجاد معالمي والتعرف على الزملاء في الميدان وخارجه بالنظر لأننا مع بعضنا البعض طول الوقت".

وأردف:" حققنا فوزا في اللقاء الأول أمام أوغندا بالجزائر، ذلك سمح لي إستكشاف أجواء الملعب، فعلا تذوقت طعم الفوز ، إنه خاص مع المنتخب وليس نفسه مع النادي".

و واصل اللاعب الشاب كلامه عن حمله لقميص " الخضر" لأول مرة:" سافرنا إلى تنزانيا وسارت الأمور بخير، إسترجعنا و عدنا بالفوز من هناك،تحقيق إنتصارين في بداية التصفيات أمر جد مهم، أنا فخور لأنني ضمن مجموعة تلعب وتفوز".

وأضاف:" نفس الأمر بالنسبة لسفرية الدوحة،كل الأمور على مايرام، هذا م قد سيسمح للاعبين بالحصول على فترة لعب أكثر، المعسكر الإعدادي يجري في ظروف جيدة أنا جد مرتاح، وأتمنى أن أحظى بوقت لعب يسمح لي بالبرهنة على أنني أستحق التواجد مع المنتخب".

وفي سؤال عن عما إذ كانت لديه فكرة عن المنتخب الإيراني رّد زدادكة:" إنه منتخب مونديالي، لديه لاعبون ينشطون في أوروبا، لدينا طاقم فني يعمل على تقديم المنافس بطريقة جيدة، وهذا ما سيسمح لنا الحصول على مفاتيح بعض الأمور التي كنا نجهلها,لا أعرف المنافس جيدا لكن كما قلت الجهاز الفني يعمل من أجل منحنا مفاتيح هذه المباراة".

وقبل الختام قال:" عندما يكون لدينا طريقة للعب للمدرب، علينا التأقلم معها،خاصة عندما نعرف الطريقة التي يريد اللعب بها، حينها علينا تعلمها، سنرى كيف تسيير الأمور، على كل لدينا أشياء نريد إظهارها، الكل يمنحنا الثقة وعلينا تجسيد ذلك".

وفي الأخير ختم زدادكة:" إكتشفت الأجواء الرائعة داخل المنتخب لأول مرة، لطالما أردت تمثيل الجزائر، الآن أنا في الـ 27 من عمري،، طبعا لست شبابا جدا ولم أكبر بعد في السّن لكني أريد البرهنة والبقاء مع المنتخب لأطول فترة ممكنة".