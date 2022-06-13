احتلت الجزائر المركز الثالث إفريقيا، كأكبر منتج للنفط في القارة، لعام 2022، بعد كل من نيجيريا وأنغولا.

وأوضح تقرير للمنصة الاستثمارية المختصة في قطاع الطاقة انيرجي كابيتال آند باور، أن حملات الاستكشاف والاكتشافات الجديدة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء القارة، حددت الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط في إفريقيا لعام 2022.

وكشف التقرير، أن الجزائر تمثل ثالث أكبر منتج للنفط في عام 2022، وهي ملتزمة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز مستويات ما قبل الوباء البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا، بالنسبة لعام 2022، يبلغ الإنتاج 970 ألف برميل يوميًا، مع ما يزيد عن 12 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة (ثاني أكبر احتياطيات في القارة) تلتزم الدولة الجزائر بزيادة الاحتياطيات إلى الحد الأقصى من خلال توسيع نطاق التنقيب والاستثمار.

وأوضح التقرير أن نيجيريا جاءت في المرتبة الأولى إفريقيا، حيث احتفظت نيجيريا بمكانتها كأكبر منتج للنفط في إفريقيا لعام 2022، بإنتاج يقدر بنحو 1.39 مليون برميل يوميًا.

وجاءت أنغولا في المرتبة الثانية بـ 1.15 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع انطلاق جولة التراخيص التي تستغرق ست سنوات في البلاد وإصلاحات السياسة العامة.

أما رابعا فقد جاءت ليبيا بـ 946 ألف برميل يوميا، ومصر في المرتبة الخامسة بـ 556 ألف برميل يومياً، وسادسا جمهورية الكونغو بـ 275 ألف برميل في اليوم، وفي المرتبة السابعة 195 ألف برميل في اليوم، وفي المرتبة الثامنة غانا بـ 172 ألف برميل يوميا، واحتلت غينيا الاستوائية المرتبة التاسعة بـ 88 ألف برميل في اليوم، بينما جاءت في المرتبة العاشرة جاءت تشاد بـ 68 ألف برميل في اليوم.