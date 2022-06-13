13 جوان 2022
إشتراك دخول
13 جوان 2022 °C

العثور على جثة ستيني بصحراء تنزروفت

مجتمع
12 جوان 2022 ()
محمد ولد الحاج
+ - 0 قراءة

عثرت المصالح العملياتية للوحدة الرئيسية  في الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار صباح هدا اليوم بمعية فرقة من  أفراد الدرك الوطني  بصحراء تنزروفت على جثة  شخص تعود لجنس ذكر يبلغ من العمر 67 سنة, وقد وجد متوفى داخل شاحنة كبيرة بعد ان تعطلت به وكانت متجهة الى مدينة رقان بولاية ادرار على الطريق الوطني رقم 06  في النقطة الكيلومترية التي تبعد بحوالي 210 كلم شمال بلدية برج باجي مختار،الضحية تنحدر من ولاية تسمسيلت.

وفيما تم نقل الجثة  إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المختلط  ببلدية برج باجي مختار،فتحت  الجهات المختصة تحقيقا في حيثيات العملية.

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة