عثرت المصالح العملياتية للوحدة الرئيسية في الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار صباح هدا اليوم بمعية فرقة من أفراد الدرك الوطني بصحراء تنزروفت على جثة شخص تعود لجنس ذكر يبلغ من العمر 67 سنة, وقد وجد متوفى داخل شاحنة كبيرة بعد ان تعطلت به وكانت متجهة الى مدينة رقان بولاية ادرار على الطريق الوطني رقم 06 في النقطة الكيلومترية التي تبعد بحوالي 210 كلم شمال بلدية برج باجي مختار،الضحية تنحدر من ولاية تسمسيلت.

وفيما تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المختلط ببلدية برج باجي مختار،فتحت الجهات المختصة تحقيقا في حيثيات العملية.