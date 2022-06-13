توصل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في أولاد يعيش بالبليدة ، تحديد هوية متهمين بالترويج و طرح عملة مزورة للتداول، و الاتجار في المهلوسات و المخدرات الممنوعة، و تسويقها عبر مواقع افتراضية الكترونية، و القبض على 7 أشخاص، أعمارهم بين 24 و 40 سنة.

عمليات القبض حسب المعلومات الأمنية التي توفرت لدى " الخبر "، افادت أن المتحرين، اخضعوا تحركات و تواصل " جريئ و مفضوح " لمشتبه فيهم عبر الفضاء الإفتراضي للمراقبة، انتهت بفضح أعمالهم الاجرامية، و تحديد هوياتهم و القبض عليهم متلبسين، مع حجز كمية من المهلوسات و الكيف المعالج ، ليتم على إثرها ، تحويل ملفهم على العدالة ، على أمل محاكمتهم لاحقا.