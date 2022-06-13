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الأمن يوقع 7 تجار ممنوعات و مزوري عملة بالبليدة

مجتمع
12 جوان 2022 ()
ب.رحيم
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توصل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في أولاد يعيش بالبليدة ، تحديد هوية متهمين بالترويج و طرح عملة مزورة للتداول، و الاتجار في المهلوسات و المخدرات الممنوعة، و تسويقها عبر مواقع افتراضية الكترونية، و  القبض على 7 أشخاص، أعمارهم بين 24 و 40 سنة.

عمليات القبض حسب المعلومات الأمنية التي توفرت لدى " الخبر "، افادت أن المتحرين، اخضعوا تحركات و تواصل " جريئ و مفضوح " لمشتبه فيهم عبر الفضاء الإفتراضي  للمراقبة، انتهت بفضح أعمالهم الاجرامية، و تحديد هوياتهم و  القبض عليهم متلبسين، مع  حجز كمية  من المهلوسات و الكيف المعالج ، ليتم على إثرها ، تحويل ملفهم على العدالة ،  على أمل محاكمتهم لاحقا.

 

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