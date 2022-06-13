لقي طفل حتفه وأصيب شخصان آخران بجروح في حادث سير وقع اليوم الأحد بمدينة بوفاريك شمال البليدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لبوفاريك من أجل حادث سير وقع بشارع "مناد محمد" بالقرب من الملعب البلدي، تمثل في دهس شاحنة لثلاثة أشخاص كانوا على حافة الطريق.

وقد أدى الحادث إلى وفاة طفل في 11عاما من عمره بعين المكان و إصابة اثنان آخران (12 و 32 سنة) بجروح متعددة الخطورة.

ونقل الجريحان نحو مستشفى بوفاريك لتلقي العلاج، فيما تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة لإستشفائية، حسب نفس المصدر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.