توجت مصارعة الكاراتي دو، الجزائرية كريمة مكاوي (اقل من 68 كلغ)، اليوم الاحد بذهبية نهائي منافسات الكيميتي - فردي (سيدات) ضمن الدورة الدولية (سيري1) الجارية بالقاهرة ( مصر).

وفازت ممثلة الجزائر - التي تشارك لاول مرة مع المنتخب الجزائري للكاراتتي دو- في النهائي على نظيرتها اليابانية كاراتسوباسا، علما انها اطاحت في نصف النهائي ببطلة مصر، سارة حسين وهذا بقيادة المدربة الوطنية، فائزة زقاوة.

وسبق لممثلة الجزائر ان تفوقت في أربع مواجهات كاملة للمسابقة الدولية، حسبما اوردته صفحة الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو على الفايسبوك.

كما افتكت المصارعة الجزائرية الاخرى، جهاد صيودة الميدالية البرونزية في الدورة العالمية.

وفي مسابقات الكاتا، كان الثلاثي الجزائري، صالح الدين سكور، عبد الهادي أوشاوا وصابر مخلوف، قد ضمنوا تاهلهم الى نهائي الميدالية البرونزية الذي سيجمعهم بمنتخب البيرو، بقيادة المدربة الوطنية ايمان لغويل.

وتعد منافسات الدوري العالمي ( سيري1) بمصر, محطة تحضيرية للمنتخب الوطني للكارتي دو ( كيميتي وكاتا) من اجل حصد نقاط ودخول التصنيف العالمي.

بالاضافة الى ذلك، تستعد التشكيلة الوطنية للاختصاص - من خلال موعد القاهرة- للمشاركة في العاب البحر الابيض المتوسط بوهران- 2022 ( 26- 27 يونيو) واستحقاقات دولية مبرمجة مستقبلا , من ضمنها بطولة العالم للشباب المقررة في شهر اكتوبر- 2022 بتركيا، بهدف "التواجد في المربع الذهبي"، حسبما صرح به المدرب الوطني للكيميتي، المصري محمد عبد الرجال.