أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد من منطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار أنه "لم يتم تسجيل أية حالة غش" في اليوم الاول من امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت اليوم.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب اشرافه على فتح أظرفة امتحانات البكالوريا للفترة المسائية من ثانوية نميرعباد ببني ونيف، أنه "لم يتم تسجيل أية حالة غش اليوم".

وفي نفس السياق، أشاد الوزير بالاجراءات التنظيمية المحكمة التي طبعت هذه الدورة لا سيما فيما تعلق بـ"احترام توقيت فتح الاظرفة المعمم وطنيا" قائلا أن هذا "معيار لضمان مصداقية شهادة البكالوريا".

من جهة اخرى، تطرق الوزير الى الاصلاحات التي ستمس القطاع في الموسم الدراسي المقبل مجددا القول بأنها "ستمس سيما الطور الابتدائي والثانوي" مذكرا في نفس السياق باستحداث شعبة الفنون التي سيشرع في تدريسها السنة المقبلة بالنسبة للسنة الثانية ثانوي وهي المسرح، السينما والسمعي البصري، الفنون التشكيلية والموسيقى.

وبخصوص ملف ادماج اصحاب عقود ما قبل التشغيل في القطاع كمرشدين تربويين قال الوزير "أن الملف الذي أقره رئيس الجمهورية تم طيه شهر مايو الماضي كما كان مقررا سابقا" مذكرا بادماج أكثر من 40 الف شاب في مناصب قارة.