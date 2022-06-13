قررت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران- محمد بوضياف، اليوم، تأجيل الامتحانات الاستدراكية التي كانت مقررة بداية من 16 جوان الجاري، إلى منتصف شهر جويلية القادم.

وذكر بلاغ لذات المؤسسة العلمية، أن القرار أتخذ تبعا لتعليمة والي وهران القاضي بـ"إخلاء الإقامات الجامعية" وبالتشاور مع مدراء الخدمات الجامعية، في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط وتبعا لتعليمة الوالي بإخلاء الإقامات الجامعية، أضاف البلاغ أنه "نظرا للعدد المعتبر من الطلبة المقيمين المعنيين بالإمتحانات الاستدراكية في مختلف الكليات، فإنه تقرر تأجيل اجراء الإمتحانات الإستدراكية المبرمجة في الفترة ما بعد 16 جوان 2022 إلى حين إعادة برمجتها في الفترة الممتدة ما بين 13 و 28 جويلية 2022، على أن يتم الإعلان على برامج هذه الإمتحانات على المواقع الإلكترونية للكليات.

وتتكفل مديريات الإقامات الجامعية لولاية وهران بإيواء ونقل وإطعام الطلبة المقيمين المعنيين بالامتحانات الاستدراكية خلال تلك الفترة".

كما أن عددا من الإقامات الجامعية في ولاية وهران، تقرر تخصيصها لإيواء المستخدمين المجندين من مختلف الادارات والمؤسسات، للعمل في مجال تأطير ومرافقة ألعاب البحر الابيض المتوسط التي تحتضنها وهران من 25 جوان الجاري إلى 5 جويلية القادم.