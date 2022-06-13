ارتفعت حصيلة حادث دهس شاحنة لمارة بقلب مدينة بوفاريك، اليوم ، و الذي تزامن و موعد انطلاق امتحان شهادة البكالوريا ،إلى قتيلين، لفظ فيها هذا المساء ثلاثيني أنفاسه متأثرا بالإصابة الخطيرة ،التي تعرض لها في الحادث المأساوي.

و خلق الحادث الذي سجل ظهر اليوم، وفاة طفل قاصر في الحادية عشر من العمر، كان بموقع الحادث إلى جانب ضحيتين أخريين، تعرضوا على حين غفلة لحادث دهس لشاحنة و هي تجري نحوهما، حيث كشفت المعلومات الأولية أن السائق فقد السيطرة عليها. وفور ذلك فتحت عناصر الأمن تحقيقا للكشف عن الأسباب الحقيقية من وراء الحادث الخطير.

و في السياق، نفت مديرة التربية في توضيح لـ"الخبر"،أن يكون من بين الضحايا تلميذ مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا.