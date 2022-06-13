انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، جثة الغريق المفقود بالشاطئ الصخري بحي خشني ببلدية عين تقورايت في تيبازة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية بتيبازة أنها انتشلت جثة الغريق المفقود في البحر منذ 10 جوان الجاري بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة حي الخشني ببلدية هين تقورايت في تيبازة، ليتم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، فيما لا تزال عملية البحث عن الغريق المفقود بشاطئ مخيمات شنوة بتيبازة جارية.

وبولاية سكيكدة، انتشل مساء اليوم الأحد عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية للقل مدعمين بغطاسي المركز المتقدم للحماية المدنية لذات المدينة و الوحدة البحرية جثة الشاب المتوفي غرقا الجمعة الماضية بشاطئ بن زويت ببلدية كركرة (غرب سكيكدة) و ذلك بعد 3 أيام من البحث, حسبما علم من المكلفة بالإعلام بالمديرية المحلية لذات السلك النظامي.

وأوضحت الملازم أول, إيمان مرواني, لوأج أن الغريق كان قد اختفى عن الأنظار مساء يوم الجمعة المنصرم بشاطيء بن زويت, مشيرة إلى أن عملية البحث عنه انطلقت فور فقدانه و دامت 3 أيام.

وقد تم نقل الغريق المتوفي البالغ من العمر 17 سنة و الذي ينحدر من بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية, حسبما تمت الإشارة إليه.

للتذكير, فقد شهدت شواطئ ولاية سكيكدة يوم الجمعة الماضية هلاك شخصين آخرين غرقا, الأول يبلغ من العمر 23 سنة من ولاية قسنطينة انتشلت جثته أمس السبت بعد

عمليات بحث باشرتها مصالح الحماية المدنية بالإضافة إلى طفل (11 سنة) من ولاية ميلة.

وشهدت ولايت ساحلية أخرى حالت غرق عديدة منذ ارتفاع درجات الحرارة ما رفع عدد المصطافين خاصة على مستوى الشواطئ غير المحروسة.