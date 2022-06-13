حقق "الخضر" فوزا معنويا جديدا في مباراة ودية ضد منتخب إيران المتأهل إلى كأس العالم.

أدخل الناخب الوطني تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بإقحام الوافدين الجدد على غرار زدادكة والحارس موندريا.

وسيطر "الخضر" على أغلب مجريات اللقاء خاصة في الشوط الأول، اين تمكنوا من فتح باب التسجيل عن طريق مهاجم وفاق سطيف رياض بن عياد، الذي أهدى هدفه لروح المرحوم بلال بن حمودة.

أما في الشوط الثاني تراجه نسق أشبال بلماضي، ما جعلهم يتلقون هدف التعادل، غير أن عمورة منح التفوق مجددا للمنتخب الوطني في الدقائق الأخيرة من المباراة.