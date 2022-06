L'Algérie a réussi à arracher la victoire (2-1), en match amical, contre l'Iran avec deux buts à chaque fin de période.

Après l'Ouganda et la Tanzanie en match éliminatoire pour la CAN 2023, les Fennecs ont également su s'offrir une victoire bonne pour la confiance face à l'Iran.

La partie n'a pourtant pas été simple pour les Fennecs qui ont parfois manqué de jambes et surtout d'automatismes avec une équipe renouvelée, alors qu'un penalty aurait dû être accordé à Ghezzal dans le premier acte.

Finalement, c'est Benayad qui a ouvert la marque juste avant la pause en négociant un duel avec le portier adverse (43e).

Au retour des vestiaires néanmoins, les hommes de Djamel Belmadi ont montré un visage bien plus timide et cela s'est traduit par un réveil iranien et même une égalisation, par Jahanbakhsh parfaitement placé pour reprendre un centre venu de la gauche (64e). Heureusement, Djamel Belmadi a pu compter sur l'un de ses hommes du moment.

Après son but en fin de match contre la Tanzanie, le jeune buteur Mohamed Amoura (22 ans) a récidivé ce soir en profitant d'un contre favorable pour aller ajuster le gardien iranien et donner la victoire aux Fennecs !