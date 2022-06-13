تتواصل الدّعوات الشّبابية في القدس والضفة والداخل المحتل لشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة في رحابه. ودعا نشطاء لشدّ الرّحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه والرّباط في باحاته، وعدم تركه وحيدًا في وجه الاحتلال ومخططاته التهويدية.



وأكّد النشطاء أنّ الرباط الدائم في الأقصى يفشل مخطّطات الاحتلال، وسيبطل مخطّطات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وأوضحوا أنّ حماية المسجد الأقصى والرّباط فيه ليست موسمية تخفت بمرور شهر رمضان؛ فالأقصى في خطر دائم وداهم. وانطلقت عدد من الحافلات الّتي تقلّ مئات المُصلّين والمعتكفين منذ الخميس الماضي، للاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة ثلاثة أيّام، ضمن مشروع قوافل الأقصى الّذي أطلقته الحركة الإسلامية في الدّاخل المحتل منذ سنوات. كما أقاموا فعالية “فطور مقدسي” في رحاب المسجد الأقصى؛ تأكيدًا على تماسكهم وثباتهم في الأقصى، وتحديًا للاحتلال.



