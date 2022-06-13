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تراجع أسعار النفط

مال و أعمال
13 جوان 2022 ()
ف.ن
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، إلى 2.06 دولار أو 1.7 بالمائة إلى 119.95 دولاراً للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.54 دولار للبرميل منخفضا 2.13 دولار أو 1.8 بالمائة.

وأدت المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأمريكية، إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وارتفع كل من الخامين القياسيين العالميين للنفط أكثر من واحد بالمائة الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالمي على الرغم من مخاوف التضخم والأمل في احتمال ارتفاع الاستهلاك في الصيني ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم.

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