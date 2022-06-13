أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، مالك مجمع النهار، محمد مقدم المدعو "أنيس رحماني"، بـ 10 سنوات سجنا نافذاً و1 مليون دج غرامة مالية، بعد متابعته في قضية فساد.

وجرى تسليط العقوبة نفسها على رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت المتابع بتهمة "تبييض الأموال"، كما جرى إلزام شركة "الأثير للصحافة" التابعة للمجمع، بدفع 32 مليون دج، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دج.

وقضى منطوق الحكم بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، والتي هي كذلك محل الانابات القضائية.

وجرى متابعة طحكوت بتهمة "تبييض الأموال"، فيما توبع مالك مجمع النهار بجنح عدة، أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة"، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".