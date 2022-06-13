لقي 4 أشخاص حتفهم وجرح 164 آخرون في 120 حادث مرور تم تسجيله يومي 10 و11 جوان الجاري من طرف مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تشير إلى أنّ سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جدّدت مديرية الأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.